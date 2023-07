Assange, Festa-M5s-LcR: “Municipio I mette in cantina diritti e libertà, maggioranza spaccata nei territori”

ROMA – “Oggi al primo Municipio la tutela dei diritti civili e della libertà di stampa è stata messa in cantina. Una maggioranza spaccata ha bocciato la mozione per dare la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Un’iniziativa, già approvata in più di sette Municipi di Roma, che in quello del Centro ha invece suscitato comportamenti piuttosto vari: il consigliere di Sinistra civica ecologista ha sottoscritto e votato a favore, mentre il Pd e la Lista civica Gualtieri si sono astenuti o hanno addirittura votato contro, adducendo la mai valida argomentazione che le priorità del Municipio sono ‘ben altre’.

Non è certo l’unico caso di incoerenza tra le decisioni degli stessi partiti di diversi territori. In alcuni Municipi la mozione è stata entusiasticamente approvata all’unanimità; in altri si sono opposte le destre; in altri ancora le sinistre. Una cosa è chiara: anche su un tema che riguarda la tutela di diritti e libertà basilari, la maggioranza appare spaccata e contraddittoria”

Lo dichiarano in una nota la consigliera M5S al Municipio I Federica Festa e i gruppi capitolini M5S e Lista civica Raggi