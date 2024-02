Acea – Borgata Aurelia, lettera del Comune riguardo i disservizi idrici

CIVITAVECCHIA – Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello sono intervenuti sulla questione sollevata dai residenti di Borgata Aurelia circa la fornitura idrica della zona. «In seguito alle giuste rimostranze dei cittadini di Borgata Aurelia, nei riguardi di Acea, per i disservizi nella fornitura idrica» hanno scritto Tedesco e Perello, «la risposta dell’azienda ha fatto esacerbare ulteriormente gli animi. In buona sostanza, Acea consiglia di installare “cassoni” negli appartamenti così da avere garantita la disponibilità dell’acqua… Ma da un gestore di servizio idrico ci si aspetta che risolva i problemi, e non che proponga soluzioni obsolete a carico dell’utente».

Da cinque anni a questa parte, l’Amministrazione comunale ha ottenuto miglioramenti per la città anche grazie ad un proficuo dialogo instaurato con Acea Ato2, «ma dialogo non significa necessariamente condivisione» precisa il sindaco, «e per questo riteniamo inaccettabile che i quartieri a nord della città debbano rimanere esclusi dal salto di qualità» ottenuto ad esempio con la riattivazione a pieno regime dell’invaso del Lasco del Falegname «per il quale si spese con impegno anche il consigliere Giancarlo Frascarelli» e con l’acquisizione da parte del Comune della parte storica di Borgata Aurelia. «Così come la nostra Amministrazione si sta facendo e si farà carico di tante opere di urbanizzazione che mancavano da decenni in quell’area, ci aspettiamo che anche Acea faccia la sua parte in sinergia con il Consorzio Medio Tirreno».