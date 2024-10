Tidei: “La maggioranza ha tutti i numeri che contano contro maghi e fattucchiere delle destre”

SANTA MARINELLA – Dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei riceviamo e pubblichiamo:

“Destra e centrodestra a Santa Marinella, molto probabilmente insoddisfatti dell’esito nullo delle loro sortite politiche, pare stiano per aprire una farmacia a meno che non siano dati al meteo. Predicono infatti, nell’ultima nota, “un inverno piovoso” , “raffreddori”, “febbri altissime”, che …”non si potranno guarire”.

Vorrei rassicurare maghi e fattucchiere di Destra sullo stato di salute dei consiglieri di maggioranza (per altro composta da molti giovani) che è formata da Pd, Italia Viva, Moderati, Cittadini al Centro e Democratici per Santa Marinella, oggi come ieri.

Oggi più di ieri invece, dopo l’esclusione – da me voluta – di due consigliere, (Patrizia Befani eletta nella Lista Tidei e traslocata a Noi Moderati insieme Patrizia Ricci eletta nel Pd) quella stessa maggioranza uscita dal voto lo scorso anno è prontissima a governare, non solo in Consiglio ma anche in Città. Risultato delle elezioni del maggio 2023: Sindaco eletto al primo turno (e sono pochissimi in Italia) con 4300 voti (50,9%) contro 2800 (33,5% Lega, FI, Forza Italia e Lista Fiorelli insieme).

Sono i voti espressi dal popolo e in democrazia sono questi i numeri che contano.

Se le Destre hanno qualche smania nell’aspettare il 2028 dovrebbe allora farci sapere chi è il loro candidato sindaco: Fiorelli (lo Sconfitto), Baciu (la Moglie dell’Ex), Bacheca ( l’Ex sindaco del Dissesto), ma soprattutto quale programma e quale futuro per Santa Marinella.

Per il momento le Destre si limitano a prevedere pestilenza, guerra, carestia e morte, una apocalisse con epicentro il consiglio comunale. Per ora dunque solo cartomanzia”