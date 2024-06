Tidei: ” Incontrerò personalmente il Prefetto Giannini riguardo il Decreto di nomina dell’Arch. Mencarelli”

SANTA MARINELLA – “Appare doveroso ed alquanto opportuno rispondere a questo perdurare di strumentali illazioni solo tese a destabilizzare questa Amministrazione e la sua azione concreta di completa riqualificazione della città di Santa Marinella . La questione dell’ arch. Mencarelli , figura stimata oltre che estremamente competente nei settori tecnici della Pubblica Amministrazione , sta assumendo profili che esulano dal contesto normativo di chiarimento richiesti dalla Prefettura , la quale proprio leggendo la nota assunta ( non si capisce da quale fonte sia stata fornita ) su blog telematici, non censura affatto la incompatibilità del professionista , bensì la ricolloca nella figura di RUP o supporto al RUP . Tutto questo in funzione di un parere reso dal Segretario Comunale in forma dicotomizzata , parziale ed incompleto rispetto al contesto giuridico nel quale si fonda il Decreto Sindacale di Nomina . A questo punto occorre precisare che il Comune di Santa Marinella si rivolgerà direttamente allo stesso Prefetto , illustrando completamente tutto il palinsesto normativo a supporto del suddetto Decreto di conferimento all’arch. Mencarelli nella giustezza del Diritto . Non marginale preme ricordare che il nostro Comune ha beneficiato di oltre 20.000.000 di eruo di finanziamenti pubblici i quali per Norma fissata dal Codice dei Contratti non possono essere assegnati a figure non qualificate o che comporterebbero la paralisi di altri Uffici . L’arch. Mencarelli ha ad oggi tali presupposti . Infine il danno economico qualora non venisse compresa la giustezza Legislativa del Decreto di nomina comporterebbe un grave nocumento erariale al Comune stesso , con un potenziale rischio perdita dei finanziamenti concessi . In conclusione rassicuro i detrattori di questa Amministrazione che forse vorrebbero vedere andare in fumo tutti i progetti di messa in sicurezza del territorio e di rinascita della città affermando che l’arch. Mencarelli continuerà a fornire il suo prezioso contributo ( in forma gratuita) al comune di Santa Marinella nella certezza che tutto ciò si possa chiarire appena avrò avuto un incontro personale con il Prefetto Giannini , verso il quale confido sicura competenza ed equità nella valutazione delle Norme di riferimento citate”. Il Sindaco Pietro Tidei