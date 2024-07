Tidei; ” Il consiglio comunale sarà convocato ma dopo l’incontro con il Prefetto di Roma”

SANTA MARINELLA – Dal Sindaco Pietro Tidei riceviamo e pubblichiamo:

“Continua incessante il deplorevole tentativo da parte della minoranza di bloccare il processo di rinascita della città. L’opposizione ha chiesto infatti la convocazione di un consiglio comunale per discutere sulla questione del decreto di nomina dell’ ‘architetto Mencarelli che è ancora in vigore e che sta operando solo per portare a conclusione procedure e progetti già avviati e finanziati con i fondi del Pnrr . Va detto in premessa che, proprio al’architetto Mencarelli va riconosciuto il merito per essere stato una delle figure professionali all’interno del Comune determinante per l ottenimento di ben 22 milioni di euro di finanziamenti del Pnrr. In una fase immediatamente successiva, l’architetto ha avviato appalti per opere pubbliche attese importanti e necessarie. Non avremo nessun problema a convocare una seduta di consiglio comunale ma lo faremo subito il prossimo 25 luglio dopo che come ho avuto già modo di annunciare saremo ricevuti con il professor Michetti dal Prefetto di Roma per definire la questione sempre in termini di rispetto delle normative. Capisco anche che l’opposizione ed una più che esigua ed isolata componente della maggioranza vorrebbe veder compromessa l importante opera che sta attuando già dal suo primo mandato l’ amministrazione che presiedo, incuranti del male che questo potrebbe arrecare alla popolazione tutta. Temo, per fortuna che resteranno delusi perché si proseguirà sempre nella legittimità e nell’ ultimare tutte le iniziative e in progetti in atto Vorrei anche ricordare per l’ennesima volta che si sta ancora lavorando per risanare le macerie lasciate in eredità dalla ex giunta del sindaco Roberto Bacheca che ci ha preceduto e ha portato il comune al dissesto E mi corre l’obbligo anche di elencare solo alcune delle opere tra le più attese dalla cittadinanza visto che siamo ad esempio uno dei pochi paesi in Italia se non in Europa ad aver realizzato delle vasche di laminazione per il contenimento delle acque piovane del torrente Ponton del Castrato evitando i i rischi dovuti alle esondazioni e alluvioni che sempre più di frequente colpiscono molte altre regioni della Nazione. Per non parlare poi della riqualificazione dell’impiantistica sportiva e delle scuole . Stiamo risanando tutto ciò che era stato “sfasciato” mi si passi il termine dai nostro predecessori alla guida della città e lo faremo utilizzando i fondi del PNRR essendo stati per altro uno dei comuni più virtuosi d’Italia che ha presentato progetti capaci di essere accolti favorevolmente e ha ottenuto una cifra davvero enorme di contributi che stiamo spendendo per il bene della collettività. Che sia questo, mi domando, che disturbi tanto l’opposizione . Ovvero essere riusciti ad ottenere risultati laddove in passato altri hanno collezionato solo fallimenti?”