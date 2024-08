Santa Severa, PRC: “Più che un incontro con i cittadini si è trattato di uno scontro”

CIVITAVECCHIA – “Il 31 luglio 2024, si è tenuto a S. Severa un incontro tra i cittadini della frazione ed il Sindaco, sollecitato dalla delegata per Santa Severa, Sonia Cervellin. Più che un incontro si è trattato prevalentemente di uno scontro: i cittadini, esasperati dalla quantità di rifiuti abbandonati per la città, dall’assenza di servizi (isole ecologiche) e di secchi differenziata sul lungomare, dai parcheggi selvaggi anche di fronte ai passi carrabili e lungo i marciapiedi, dalle siepi private straripanti sui passaggi pubblici, dagli ambulanti che sosterebbero di fronte alle case, dall’assenza di parchi, spazi per bambini e strutture sportive dopo la chiusura della polisportiva (il comune promise nuove gare d’affidamento che non hanno avuto luogo perché la Regione ha preso in carico il bene, ma questo è accaduto più di un anno fa), dall’assenza di intrattenimenti estivi, hanno incalzato il Sindaco chiedendo fatti concreti e non vacue promesse.

Il Sindaco, che non ama essere incalzato, ha tentato di presentare il suo copione prediletto: “…siamo usciti ora dal dissesto e abbiamo ottenuto ora 29 milioni di euro…”, ma la sua performance è stata spesso interrotta dal palese scontento dei numerosissimi intervenuti, non disposti a sorbirsi la solita solfa.

I toni si sono ulteriormente alzati quando il sindaco ha cominciato ad accusare i cittadini di non pagare la Tari, di essere sostanzialmente degli sporcaccioni e pure un po’ razzisti perché mal disposti verso gli ambulanti.

La sostanza di quanto accaduto è piuttosto palese: mentre si vantano finanziamenti straordinari un giorno sì e l’altro pure per opere straordinarie, non si riesce (affatto) a gestire l’ordinario: la raccolta differenziata, i servizi minimi per l’afflusso turistico domenicale, il rispetto delle regole della strada, il decoro urbano .

Quello che mancano sono le buone pratiche amministrative, le più elementari. Tidei continua a scaricare le responsabilità di questa mala gestione sull’amministrazione precedente e sui cittadini ma, di fatto, in 7 anni consecutivi di governo, lo scontento espresso a S. Severa è stato massimo (anche se non sarà raccontato dai tutti i giornali)”

Prc-Sinistra Europea S. Marinella