Santa Marinella, Noi Moderati: ” Il Sindaco avrebbe minacciato di ritirare la delega al Vicesindaco”

SANTA MARINELLA – ” Evidenzio il mio rammarico non solo per quanto riportato dai mezzi d’informazione rispetto a quanto accaduto nei confronti della consigliera d’opposizione nello scorso Consiglio comunale di Santa Marinella, ma soprattutto perché continua uno stucchevole comportamento per noi inaccettabile. È intollerabile quanto mi è stato riportato ieri sera dall’assessore del nostro partito nel Comune di Santa Marinella. Una telefonata in cui il Sindaco avrebbe minacciato di ritirare la delega al Vicesindaco qualora la stessa non avesse ritirato la solidarietà alla Baciu. Mi aspetto delle scuse nei confronti delle donne che sono state bersaglio di queste dichiarazioni da parte del Sindaco e spero che tale atteggiamento sessista che sta adottando il sindaco Tidei sia solo dovuto all’eccessivo nervosismo per la vicenda più volte sollecitata con cui le due rappresentanti politiche stanno chiedendo il rispetto di quanto evidenziato nella nota del Prefetto di Roma in merito alla vicenda Mencarelli. Non cediamo ai ricatti: facesse ciò che vuole ma rispetti le donne, sempre e comunque”. Così in una nota il commissario provinciale di Noi Moderati Paolo Toppi insieme ai consiglieri comunali Patrizia Befani e Patrizia Ricci.