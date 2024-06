Santa Marinella, è polemica sull’incarico legale affidato all’ex candidato a sindaco di Roma Michetti

SANTA MARINELLA – Dalla Lista civica IoAmoSantaMarinella riceviamo e pubblichiamo

La lista civica IoAmoSantaMarinella chiede ai membri dell’opposizione di presentare un’interrogazione consiliare circa l’incarico legale dell’importo di euro 8.655,50 come da deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 28 maggio 2024 affidato al professore Enrico Michetti ( ex candidato sindaco del comune di Roma in quota Fratelli d’Italia) dall’amministrazione comunale di Santa Marinella per la difesa del comune in merito ad un ricorso in ottemperanza proposto da un cittadino.

Ci poniamo la seguente domanda: tra i tanti e validi professionisti della nostra città come mai è stato scelto di farsi rappresentare da uno studio legale romano?

L’unica risposta è la fiducia. Ma da parte di chi? Del sindaco che fa le proprie nomine ricordandosi dell’ideatore della nuova provincia “Porta d’Italia” tanto a lui cara quanto tanto avversata dal suo partito, il Partito Democratico.

La scelta dell’amministrazione non è condivisibile e deve essere fermamente stigmatizzata. Tale scelta sarebbe sostanzialmente dovuta alla mancanza di adeguate professionalità locali in grado di affrontare e risolvere il pur complesso problema giuridico. D’altra parte, nella delibera manca ogni e qualsiasi valutazione delle professionalità degli avvocati di Santa Marinella, a dimostrazione che la giunta non ha minimamente inteso effettuare alcuna verifica concreta su professionisti santamarinellesi.

L’Amministrazione Tidei è sempre più lontana dal rispetto delle competenze e professionalità del territorio.

Lista civica IoAmoSantaMarinella