Sandro Celli eletto membro dell’assemblea regionale del Partito Democratico

TARQUINIA – Con le primarie regionali di domenica è stato elettoo il nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico, Daniele Leodori, al quale vanno le nostre congratulazioni ed il miglior augurio di buon lavoro.

Come Circolo PD di Tarquinia esprimiamo soddisfazione per la grande partecipazione alle primarie nella nostra città, e ringraziamo tutti coloro che domenica si sono recati al seggio, contribuendo ad eleggere un nostro rappresentante – Sandro Celli – all’interno dell’assemblea Regionale del Partito.

Un successo, questo, che conferma l’unità e la compattezza del nostro Circolo.

Siamo convinti che Sandro sia la persona giusta per rappresentarci, la sua esperienza e le sue capacità saranno un valore aggiunto importante per l’assemblea. Siamo certi che saprà

rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio e svolgerà egregiamente il suo incarico con la serietà e l’onestà che l’hanno sempre contraddistinto

Circolo PD Domenico Emanuelli – Tarquinia