Piendibene scrive a Battilocchio e Rotelli affinché si facciano promotori delle ragioni di Civitavecchia a livello nazionale

CIVITAVECCHIA – Il sindaco Marco Piendibene scrive agli Onorevoli Battilocchio e Rotelli chiedendo la massima collaborazione affinché Civitavecchia possa ottenere il giusto riconoscimento nei progetti strategici a livello governativo. Certo è che la dismissione della centrale a carbone è ormai alle porte e da Enel non sembrano arrivare le risposte che il territorio si aspettava e questo potrebbe far pensare che la società energetica abbia progetti diversi riguardo al sito:

“Egregi Onorevoli,

Con questa lettera desidero, a nome dell’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, richiedere la Vostra massima collaborazione per supportare le istanze della nostra città nei contesti governativi. La vostra posizione all’interno di forze politiche che fanno parte dell’attuale coalizione di governo vi pone nella condizione di poter rappresentare al meglio le esigenze del territorio, garantendo che Civitavecchia possa ottenere il giusto riconoscimento e supporto nei progetti strategici che ci vedono coinvolti.

In particolare, riteniamo incomprensibile il differente approccio adottato dal governo in situazioni paragonabili a quella di Civitavecchia. A Brindisi e Taranto, ad esempio, si è scelto di investire 300 milioni di euro per la realizzazione di un hub polifunzionale per la creazione e la gestione di un parco eolico offshore presso il porto di Marsala. Tuttavia, lo stesso livello di attenzione non sembra essere al momento riservato alla nostra città, nonostante la nostra posizione strategica e le possibilità offerte dalla creazione di un hub per l’eolico off-shore nel porto di Civitavecchia, anche a supporto dei progetti previsti in Sardegna.

La nostra città potrebbe infatti diventare un punto di riferimento nazionale per la transizione energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, con la realizzazione di un hub integrato in grado di favorire la crescita economica e occupazionale, valorizzando le infrastrutture portuali e la centralità della nostra posizione geografica nel Mediterraneo.

Per queste ragioni, vi chiediamo un incontro urgente per discutere tutte le iniziative che

possano essere messe in atto al fine di portare le istanze di Civitavecchia all’attenzione di tutti i dicasteri interessati.

Confidiamo nel vostro supporto, certi che comprendiate perfettamente la portata storica di

questa occasione che riguarda il futuro della città e potrebbe garantire lavoro e crescita per i decenni a venire”