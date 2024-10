Piendibene e Dell’Anno: “Incontro costruttivo con l’associazione pescatori”

CIVITACECCHIA – Dall’ufficio stampa del Comune di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuto un incontro costruttivo tra l’Associazione Pescatori, l’Amministrazione Comunale, la Capitaneria di Porto e l’Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta. L’incontro ha affrontato la questione urgente che riguarda lo spostamento della flotta pescherecci dalla Darsena Romana alla Banchina 16. “Si tratta di una soluzione temporanea, di una durata prevista di 60 giorni, che speriamo non vengano allungati, visti i concomitanti lavori in svolgimento per l’apertura a sud del Porto, che richiede uno sacrificio grande ai nostri pescatori, che avranno problemi logistici non indifferenti per lo sbarco e lo stoccaggio della resa ittica. Un sacrificio che affrontano con grande generosità e per il quale l’amministrazione comunale gli è grata” Ha dichiarato il delegato alla Pesca Emanuele Dell’Anno. “Voglio ringraziare tutti i presenti per lo spirito collaborativo con cui è stata affrontata una vicenda che presentava non poche difficoltà, la Capitaneria per il suo ruolo di mediazione, l’Autorità Portuale per la soluzione proposta e soprattutto l’associazione Pescatori per aver interloquito con spirito costruttivo” Ha aggiunto il Sindaco Marco Piendibene. Ora l’importante è che il prima possibile la situazione possa tornare alla normalità nei tempi previsti.