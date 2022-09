Nuovi parcheggi per le due ruote in Largo Plebiscito

CIVITAVECCHIA – «Questa mattina ho protocollato la richiesta per la realizzazione di circa 20 nuovi posti per moto e scooter in Largo Plebiscito. Con la nuova rotatoria e il necessario allargamento del marciapiede fronte Mc Donald’s, erano venuti meno diversi stalli di sosta utili per i cittadini e, soprattutto in questo momento storico, per i riders. Aiutiamo anche questi lavoratori per quanto possibile, con piccole/grandi attenzioni. Un ringraziamento in particolare all’amico Luca Taricone per avermi aiutato e segnala l’esigenza della categoria». Così il consigliere della Lista Tedesco Alessandro D’Amico.