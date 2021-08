Nunzi: “Strano che solo un imprenditore abbia partecipato al bando del Pirgo”

CIVITAVECCHIA – Da Tullio Nunzi, del movimento civico “Meno poltrone più panchine”, riceviamo e pubblichiamo:

“Premetto che ho grande stima per chi investe in questa città nel settore terziario e gli investimenti sono ancora più benedetti nel momento in cui creano occupazione e benessere. Ovviamente se fatti nel rispetto delle regole.

Forse la stranezza deriva dal fatto che l’accesso venga fatto da una consigliera che fino a poco tempo fa era stabilmente nella maggioranza, e forse ci si aspettava tale pratica avviata da componenti della minoranza.

Normalmente in questi casi, sono le organizzazioni di categoria ad avviare la pratica; in particolare a tutela delle attività che potrebbero essere penalizzate , e che si pensa iscritte all’associazione. Non so se questo sia avvenuto, ma visto l’impotenza delle gli uffici legali delle varie associazioni, un accesso da parte loro ,sarebbe la prassi più comune.

Ricordo che, come nel caso dell’outlet di Fiumaretta non ci fu una particolare attenzione e contrasto ad un progetto , avversato da tutte le organizzazioni, e secondo un sondaggio, persino dai cittadini, che creava non solo problemi commerciali, ma anche urbanistici di grande rilevanza.

La cosa strana, in particolare è che vista la crisi del commercio, ed in particolare l’attrattiva commerciale del Pirgo, soltanto un imprenditore abbia risposto al bando; in momenti come questi che stiamo vivendo, più partecipanti avrebbero garantito più qualità.

Comunque viene ribadito come in questa città, terziario, turismo, nonostante la crisi e la scarsa rilevanza continuano ad avere una importanza rilevante nell’economia cittadina”.

