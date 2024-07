Mencarelli, il sindaco Tidei: “Resoconti fantasiosi e notizie inesatte, facciamo chiarezza”

SANTA MARINELLA – “Così il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha definito un articolo apparso su un quotidiano locale e che si riferisce allo svolgimento dell’ultima seduta della giunta municipale.

L’esecutivo di governo cittadino, ha approvato alcune importanti delibere che riguardano nello specifico anche l’utilizzo di altri ingenti fondi del PNRR, pari a quasi un milione di euro, utilizzati per la riqualificazione dell’isola ecologica e l’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Non è assolutamente vero che si è proceduto alla revoca di tutti gli incarichi nei confronti dell’architetto Ermanno Mencarelli e alla firma di un decreto di nomina di un nuovo responsabile, mentre corrisponde alla realtà dei fatti che è stata ultimata la procedura pubblica di selezione cui seguirà la nomina del suo successore quale responsabile del settore lavori pubblici.

Il decreto che è stato emesso confortato da ampia e diffusa giurisprudenza, resta valido ed è ancora in vigore.

Ogni decisione definitiva in merito sarà presa dopo l’incontro, già fissato per il prossimo 25 luglio, con il Prefetto di Roma Lamberto Giannini al quale esprimo la mia gratitudine per aver accolto la richiesta di un confronto e al quale mi presenterò con il nostro consulente di fiducia il professor Enrico Michetti uno dei massimi esperti del settore del diritto amministrativo.

Come ho avuto già modo di anticipare è mia ferma intenzione stabilire di comune accordo con il Prefetto e sulla base del rispetto delle normative quali saranno le azioni che dovrà intraprendere l’amministrazione per portare a giusto compimento tutti i progetti appaltati in corso d’opera o di imminente attuazione finanziati con oltre 20 milioni di fondi del PNRR.

Questa la posizione ufficiale che sosterremo anche al cospetto del Prefetto e siamo certi dunque che entro pochissimi giorni la questione potrà dirsi risolta, sono certo nel migliore dei modi, e come sempre nella totale trasparenza e legittimità che sono anche i valori fondanti del modus operandi di questa amministrazione comunale”

Avv Pietro Tidei