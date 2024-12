Marino: “Avviate le procedure per la sostituzione del dirigente Mencarelli, una decisione tardiva ma necessaria

SANTA MARINELLA – Da Stefano Marino, lista civica Io Amo Santa Marinella, riceviamo e pubblichiamo:

“Durante il Consiglio Comunale, il Sindaco ha annunciato l’avvio delle procedure per la sostituzione di Mencarelli, il dirigente in pensione il cui re-incarico aveva sollevato molte perplessità per modalità che consideriamo poco trasparenti.

Come lista civica Io Amo Santa Marinella, accogliamo con soddisfazione questa decisione, ma non possiamo non sottolineare che arriva con mesi di ritardo.

Se questa scelta fosse stata presa in modo tempestivo e serio, ci saremmo risparmiati settimane di polemiche e incertezze che hanno danneggiato l’immagine del Comune.

Ora è fondamentale che la selezione del nuovo dirigente avvenga con criteri di merito, trasparenza e rapidità. I progetti del PNRR, fondamentali per il futuro della nostra città, non possono essere messi a rischio da ulteriori ritardi o scelte sbagliate.

Santa Marinella ha bisogno di una gestione più seria e organizzata, capace di affrontare le sfide del presente e di costruire un futuro migliore. Questa decisione, seppur tardiva, rappresenta un primo passo nella direzione giusta, ma il tempo perso non deve più ripetersi”