Lega, Di Paolo: “Non possiamo rimanere inermi davanti ad un affronto e offesa sessista, solidarietà alla consigliera Baciu””

CIVITAVECCHIA – “Da qualche giorno sui giornali e sui social imperversa la polemica ormai nota che interessa il Comune di Santa Marinella, relativa alle parole che il Sindaco ha riservato alla Consigliera Comunale Alina Baciu. Abbiamo atteso per capire la vicenda, perchè ci sembrava anacronistico che il capo di un’amministrazione locale potesse aver detto davvero che una Consigliera non doveva rompere le scatole in Comune e occuparsi del figlio…ed invece sembra che le cose siano davvero andate così e nel 2024 è assolutamente inaccettabile! La Lega di Civitavecchia non può quindi rimanere inerme davanti ad un affronto ed un’offesa sessista subiti da una donna che lavora con serietà e tenacia per affermare il proprio pensiero politico, manifestiamo quindi tutta la nostra solidarietà ed appoggio alla Signora Consigliera Alina Estefana Baciu”

Il Commissario Emanuela Di Paolo