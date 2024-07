L’Avv. Matteo Mormino si dimette da CSP

CIVITAVECCHIA – La Lega Civitavecchia ringrazia l’Avv. Matteo Mormino per il lavoro svolto in come Consigliere nel CdA di CSP:

“I nostri più sinceri ringraziamenti vanno all’Avv. Mormino che in veste di Consigliere di Amministrazione della Civitavecchia Servizi Pubblici ha dimostrato serietà e professionalità contribuendo, insieme all’intero CdA, a riorganizzare la società, risolvendo personalmente numerose criticità. La partecipata nel corso del mandato, ha chiuso tre esercizi di bilancio ed il primo semestre del corrente anno in positivo.

Importante riconoscimento è quello di aver condotto con serietà la delega del traposto pubblico locale giungendo a definire, nonostante l’ostruzionismo di alcuni, il protocollo d’Intesa tra il Comune e l’Autorità di Sistema Portuale per la linea speciale porto-stazione, aumentando notevolmente l’utile aziendale”

“Esperienza che mi ha dato tanto in termini professionali e umani. Ringrazio tutto il personale che ha collaborato nei risultati ottenuti” queste le parole dell’Avv. Mormino per il suo commiato al CdA.