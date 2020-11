Lavori pubblici, De Paolis: “In corso riqualificazione delle strade al quartiere Boccelle”

CIVITAVECCHIA – Riqualificazione in corso per il quartiere di Boccelle. I lavori sono in corso da parte di una impresa che opera per conto di Enel: si sta ripristinando il manto stradale su via D’Avenia, via Maroncelli, via Scirocco ed altre zone del quartiere, laddove precedenti scavi avvenuti nel tempo avevano contribuito ad ammalorare sensibilmente lo stato delle pavimentazioni.

In merito, si registra l’intervento dell’Assessore ai Lavori pubblici, Sandro De Paolis. “Appena pochi mesi fa avevamo effettuato con il Sindaco Tedesco ed altri esponenti dell’amministrazione un sopralluogo nel quartiere di Boccelle. Ora, grazie ad un’attenta opera di monitoraggio e pianificazione da parte dei nostri uffici, ed attivando un dialogo proficuo con l’azienda interessata, siamo riusciti ad avviare una riqualificazione approfondita”.

“Lo stessa schema sarà utilizzato anche per altre strade della città che sono state interessate da interventi di altre aziende e che necessitano di una rifinitura. È il caso di corso Marconi, per il quale è già in calendario per il 9 dicembre una completa riasfaltatura. Il cantiere durerà comunque appena due giorni e quindi limiteremo al massimo i disagi”, conclude l’Assessore De Paolis.