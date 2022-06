L’Assessore Barbieri: “Cabina di regia strumento utile nella soluzione delle crisi occupazionali”

CERVETERI – “L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la positiva chiusura della vertenza Port Mobility. L’interesse dell’ente era quello di salvaguardare i livelli occupazionali, obiettivo che è stato raggiunto grazie alla disponibilità al dialogo e volontà di arrivare ad una soluzione che è stata mostrata da tutte le parti coinvolte”.

Questo quanto afferma l’Assessore Daniele Barbieri, a nome della Cabina di Regia, che aggiunge: “Al termine di questa fase possiamo comunque registrare la grande utilità ed adeguatezza della Cabina di Regia sul lavoro, che può affermarsi come strumento principe per partecipare alla soluzione delle controversie sul territorio. La sua istituzione rappresenta una fortunata intuizione, laddove il Comune attraverso le sue figure politiche ed amministrative può essere luogo ideale di mediazione e confronto. Esprimendo soddisfazione per l’esito della trattativa specifica, confermiamo dunque la disponibilità all’apertura di altre unità di crisi qualora si renda necessario, sempre nell’interesse di salvaguardare livelli occupazionali e professionalità esistenti sul nostro territorio”.