I numeri del Civitavecchia Summer Festival: un milione di interazioni social e più di 30.000 presenze

CIVITAVECCHIA – Oltre trentamila presenze agli spettacoli, superato il tetto del milione di interazioni sui social. Questi alcuni dei numeri di Civitavecchia Summer Festival, la manifestazione che dall’11 al 26 agosto ha vivacizzato l’estate civitavecchiese dal palco della Marina. Il sindaco Ernesto Tedesco ha così ricevuto questa mattina il direttore artistico Giordano Tricamo, per tracciare un bilancio della rassegna.

“Volevamo alzare l’asticella e ci siamo riusciti – ha commentato il Capo dell’Amministrazione – Il successo è sotto gli occhi di tutti, ma il riscontro è ottimo anche per quanto riguarda l’indotto che gli eventi hanno portato in città: il riscontro delle attività ricettive è ottimo. Senz’altro l’edizione 2022 del Festival ci ha suggerito alcune modifiche per migliorare ulteriormente l’organizzazione dei grandi eventi del prossimo anno, ma cui penseremo a tempo debito: intanto mi corre l’obbligo di ringraziare Stazione Musica, Shining Production, l’assessore Emanuela Di Paolo, tutti gli uffici del turismo e della cultura, l’Anps, il Noa, la Protezione Civile, la Croce Rossa, le forze dell’ordine e la Polizia Locale e tutti i volontari, davvero tantissimi, che hanno reso possibili gli spettacoli”.