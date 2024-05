Civitavecchia Popolare: un nuovo asilo nido per Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Da Civitavecchia Popolare riceviamo e pubblichiamo

E’ uscito in questi giorni il nuovo bando per le nuove iscrizioni ai nidi comunali: soli 14 posti destinati ai nuovi nati per una comunità di oltre 50.000 abitanti.

Se si pensa che annualmente vengono presentate circa 50 domande, ci si rende conto che 2 famiglie su 3 sono obbligate a rivolgersi alle strutture private con costi maggiorati e con servizi non sempre all’altezza delle esigenze di accudimento e di formazione dei più piccoli.

I due nidi comunali, “ Le Briccole” e il “ Giardino di Ginevra” sono un vero fiore all’occhiello per questa città: belle le strutture e ottima l’offerta educativa, con un personale formato ,che merita di essere supportato con un aumento dell’organico. Peccato però che a tale servizio possano accedere in pochi.

Aumentare l’offerta, istituendo un nuovo Nido e incrementando il numero di educatori e operatrici oss, è secondo noi un passaggio obbligato per la prossima amministrazione.

Ciò si tradurrebbe in un vantaggio per le famiglie, che potrebbero contare su un servizio di qualità a prezzi sostenibili e soprattutto in un sostegno concreto per le donne, le più penalizzate economicamente e personalmente dall’impossibilità di poter affidare, con serenità, i propri figli ad una struttura valida.

Se con il consenso dei civitavecchiesi, vinceremo le prossime amministrative, Civitavecchia Popolare si impegna a reperire nuovi fondi per aumentare i posti disponibili negli asili nido comunali per le famiglie della nostra città