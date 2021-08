Gruppo M5S: “Equilibri di bilancio estremamente fragili approvati da una distratta e svogliata maggioranza”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“Come Gruppo consiliare M5S riteniamo doveroso dire la nostra sull’approvazione degli equilibri di bilancio avvenuta nel Consiglio comunale di giovedì scorso.

Equilibri di bilancio nei numeri e neanche tanto… anche se sembra che questa maggioranza sia più concentrata agli equilibrismi per i ruoli da occupare che tengono piena l’agenda di Tedesco da due anni a questa parte.

Equilibri, come dicevamo, permeati da incertezze, come l’entrata di 6 milioni del fondo immobiliare, che dallo scorso anno ancora non risulta riscossa e se i soldi non dovessero entrare nelle casse comunali, provocherebbero un buco di bilancio difficilmente sanabile.

Nonostante i proclami, le dichiarazioni, le prese di posizione da parte di qualche coraggioso consigliere sembra che questi soldi siano ancora lontani dall’arrivare.

Le nostre perplessità su questo bilancio riguardano anche le entrate dai tributi: non ci è dato sapere, nonostante le ripetute richieste in commissione, quale sia la visione politica dell’assessore al riguardo e quali siano le azioni che si vogliono intraprendere per recuperare quanto dovuto. E la città ignara aspetta.

Per protesta, insieme al resto dell’opposizione, abbiamo abbandonato i lavori del Consiglio comunale perchè non è possibile non ricevere risposte ad una semplice domanda: quanti consiglieri servono per rendere validamente costituita una conferenza dei capigruppo? E’ una domanda alla quale tutti i consiglieri hanno bisogno immediato di risposta per l’esercizio democratico delle proprie funzioni.

Tanto dalla maggioranza avremmo ricevuto come al solito zero risposte, nessuna discussione, nessuna prospettiva futura, tanto come loro stessi dicono senza dispiacere non c’è un pubblico ad ascoltare, certamente perché non c’era niente da sentire.

Assistiamo purtroppo ancora una volta alla superficialità con la quale queste persone stanno amministrando Civitavecchia, per la quale si prevedono tempi ancora più bui all’orizzonte”.

Gruppo consiliare M5S