Gesam, Tidei:”Sciopero di natura politica, che mira a mettere in ginocchio la nostra città”

SANTA MARINELLA – “Si tratta di uno sciopero di natura politica, che mira a mettere in ginocchio la nostra città. Il sindacato USB e i lavoratori non hanno tenuto fede all’accordo che avevamo raggiunto venerdì scorso”.

Con queste poche e incisive parole il sindaco Pietro Tidei ha commentato l’astensione dal lavoro dei dipendenti della Gesam, che lunedì mattina hanno incrociato le braccia e manifestato sotto la sede del Comune.

Venerdì mattina il primo Cittadino aveva avuto un incontro con i rappresentanti del sindacato USB e alcuni lavoratori presso l’aula consiliare di via Cicerone. Dalla discussione ne era nato un accordo nel tentativo di evitare lo sciopero proclamato per il 2 e il 3 settembre. Secondo l’intesa raggiunta, il Sindaco si era reso disponibile a sottoporre le richieste dei dipendenti alla società Gesam nella stessa giornata di lunedì, sottoponendo alla società le richieste dei dipendenti.

“E’ incomprensibile la decisone assunta dal sindacato USB di portare avanti lo sciopero. Eravamo d’accordo con i lavoratori che avrebbero sospeso ogni azione per evitare un tale disservizio alla città. Scegliere poi il lunedì, che è una giornata impegnativa per la grande quantità di rifiuti derivante dall’alta frequentazione del fine settimana, è mettere in seria difficoltà l’intera città.

Sono certo che si tratta di un’iniziativa voluta dalle forze di centro destra che utilizzano le ragioni dei lavoratori per danneggiare questa Amministrazione Comunale. Un’azione che inasprirà i rapporti tra Gesam e i dipendenti che oggi hanno deciso di aderire alla manifestazione”, ha ribadito il sindaco Tidei.

Tra i punti previsti dall’accordo di venerdì scorso si parlava della revoca dei provvedimenti disciplinari erogati dalla società a carico dei dipendenti e del rispetto degli impegni assunti nella trattativa sindacale lo scorso luglio. Altro punto di discussione è il carico di lavoro che va definito secondo le proposte del sindacato,

“Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e ci scusiamo per il disagio che lo sciopero dei dipendenti della Gesam creerà inevitabilmente. Confidiamo si possa raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori disservizi alla città”, ha concluso il sindaco Pietro Tidei