FI, La Camera: ” Civitavecchia – Orte opera fondamentale e strategica per il nostro territorio”

CIVITAVECCHIA – Da Claudio La Camera, Fratelli d’Italia Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo:

“La superstrada Civitavecchia – Orte è opera di importanza strategica fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, un’opera pubblica attesa da decenni e che, grazie alla sinergia tra il Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni e amministrazione regionale guidata da Francesco Rocca, sarà finalmente completata” dichiara Claudio La Camera, esponente di Fratelli d’Italia di Civitavecchia a commento della recente notizia dell’avvio del dibattito pubblico per definire il tracciato del terzo ed ultimo stralcio della trasversale Civitavecchia-Orte.

“Ci volevano un governo nazionale e regionale di centrodestra, con il grande impegno di Fratelli d’Italia con i propri rappresentanti, per dare un impulso decisivo per il completamento di questa grande opera pubblica, così a lungo attesa da Civitavecchia, un’opera che sarà volano di sviluppo per il nostro territorio e per l’intera Etruria. Sono certo che l’on. Mauro Rotelli, deputato del nostro collegio da sempre in prima linea per il completamento di questa infrastruttura così strategica, e la nostra consigliera regionale Emanuela Mari, insieme a tutti i parlamentari, ministri, assessori e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e delle altre forze di centrodestra, con la sinergia della nostra amministrazione comunale, si impegneranno al massimo e daranno un decisivo contributo affinché questo sogno a lungo inseguito diventi realtà entro il 2029, come recentemente annunciato” conclude Claudio La Camera.