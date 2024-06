M5S Tarquinia su Orte-Civitavecchia: “La nostra presenza al Dibattito Pubblico: prova inequivocabile che vogliamo il completamento dell’infrastruttura”

TARQUINIA – Dal M5S Tarquinia riceviamo e pubblichiamo

Le falsità di Giulivi contro il M5S, contenute in un recente articolo sul completamento della SS 675 Orte-Civitavecchia, certificano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la sua inadeguatezza ad amministrare la città. Tra febbraio e maggio scorsi si è svolto il Dibattito Pubblico indetto da ANAS per la scelta del tracciato conclusivo della SS675 a cui il M5S ha partecipato attivamente, a differenza di Giulivi che ha fatto solo un’apparizione fugace, perchè forse troppo indaffarato a “sabotare” l’amministrazione di allora dell’Università Agraria.

La presenza costante e attiva del M5S ai lavori finalizzati alla scelta del tracciato, documentata dalle registrazioni video e dai documenti scaricabili dal sito ufficiale del Dibattito Pubblico è la prova inequivocabile che il M5S Tarquinia vuole che l’infrastruttura venga completata, prima di tutto per la sicurezza dei Tarquiniesi che la usano. Pertanto, è una falsità gratuita che il M5S si sarebbe opposto al completamento dell’opera, e siccome c’è di mezzo la vita delle persone, per lo più pendolari, Giulivi se ne dovrebbe vergognare. Il M5S Tarquinia sostiene fermamente lo sviluppo sostenibile del territorio e riconosce l’importanza della Orte-Civitavecchia anche per l’economia del territorio. La SS675 rappresenta, inoltre, un’opportunità per migliorare la connettività regionale e favorire lo sviluppo della Tuscia.

La nostra visione si basa su un approccio innovativo allo sviluppo centrato sulla sostenibilità. La partecipazione attiva del M5S al Dibattito Pubblico ha significato anche far presente al Commissario Governativo Ing. Coppola e ad ANAS che lo Stato è debitore nei confronti di questo territorio per le tante servitù imposte. Allora lo Stato deve a Tarquinia un’attenzione aggiuntiva per non compromettere i nostri gioielli ambientali e con essi il nostro turismo. Tutto questo è stato detto ad ANAS prima della scelta del tracciato e su questo c’è scappata un’altra bugia di Giulivi: le nostre proposte le abbiamo fatte prima e non dopo.

Non ci limiteremo a completare ciò che è già in corso, ma proporremo iniziative che rispettino l’ambiente e siano progettate per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. La nostra azione politica sarà mirata a creare strategie eccellenti che porteranno benefici concreti e duraturi per il territorio.

Serve più correttezza nel dibattito politico. Crediamo che la campagna elettorale debba concentrarsi su proposte costruttive piuttosto che su attacchi denigratori nei confronti degli avversari. Sperare che chi è al governo fallisca equivale a sperare che Tarquinia fallisca, e questo non dovrebbe essere l’obiettivo di nessuno. Invitiamo tutti i partecipanti al dibattito politico a concentrarsi su soluzioni concrete e innovative per il benessere della nostra comunità.

Movimento 5 Stelle Tarquinia