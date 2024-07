FdI, Fantozzi : ” Piena solidarietà alla consigliera Baciu. Chiedo alle colleghe di maggioranza una presa di posizione chiara e decisa”

SANTA MARINELLA – “Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.” Durante il consiglio comunale del 5 luglio scorso, il sindaco Pietro Tidei, come risposta ad un intervento della collega Alina Baciu ha appellato la consigliera come “patetica” e l’ha invitata a “stare attenta” e a “pensare a crescere il suo bellissimo bambino”. In qualità di consigliere comunale di Fratelli d’Italia, di collega, di donna e di amica di Alina, ritengo queste parole vergognose e infamanti. Quello che è accaduto venerdì in consiglio non è un episodio singolo; il sindaco, infatti, non si risparmia mai con le consigliere di opposizione. Quando si sente attaccato politicamente, abbandona il terreno del confronto politico per passare a quello degli attacchi personali. L’intervento della consigliera Baciu riguardante la legittimità della figura dell’architetto Ermanno Mencarelli come Responsabile del Settore V e di conseguenza di tutti i PNRR, dopo che il Prefetto di Roma Giannini è intervenuto per chiederne la sostituzione, è stato puntuale e condiviso con il gruppo di centrodestra. Non possiamo quindi accettare oltre episodi simili. Noi siamo donne libere, forti e coraggiose, svolgiamo il nostro ruolo di amministratrici comunali con dignità e orgoglio, nel rispetto della funzione che i nostri elettori ci hanno delegato. Faccio mio e ricondivido l’appello della consigliera Baciu rivolto alle colleghe di maggioranza, probabilmente troppo prese dagli equilibri instabili del prossimo rimpasto di giunta. Chiedo loro una presa di posizione chiara e decisa sul rispetto delle regole, soprattutto nella massima assise della nostra città, il consiglio comunale. Chiedo alla consigliera del Partito Democratico Paola Fratarcangeli, presidente della Consulta delle Donne, sempre attenta e in prima linea nella difesa delle pari opportunità a prendere posizione contro questo atto discriminatorio del sindaco. Infine, chiedo che quanto prima le sedute di consiglio comunale vengano trasmesse in diretta streaming e le sedute registrate, nel rispetto della trasparenza che questa amministrazione tanto decanta ma di cui, ad oggi e alla prova dei fatti, non ve n’è traccia”. Ilaria Fantozzi Consigliere Comunale Fratelli d’Italia