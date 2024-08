Fantozzi (FdI): ” Tidei dovrebbe pensare alla città che volge nel caos più totale”

SANTA MARINELLA – “Vorrei rassicurare il sindaco Pietro Tidei sul fatto che continuerò certamente a fare opposizione alla sua pessima amministrazione, che dovrebbe rimanere in carica, nella peggiore delle ipotesi per i Santamarinellesi, fino alla scadenza naturale del mandato nella primavera del 2028…ma il condizionale è d’obbligo e solo il tempo dirà se l’amministrazione Tidei riuscirà nell’impresa di sopravvivere a se stessa. Le parole di scherno rivolte nei miei confronti dal sindaco Pietro Tidei riguardo all’istituzione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, diretta conseguenza dell’approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio comunale, non sono altro che l’ennesima conferma della mancanza di senso delle istituzioni e in particolare della democrazia interna del consiglio comunale, da parte di Tidei. Nulla di nuovo, quindi. Stupisce invece vedere Tidei che magnifica i risultati del Pd. Il sindaco, infatti, è stato il promotore della candidatura a sindaco di Civitavecchia di Paolo Poletti, in contrapposizione proprio al PD e alla coalizione che ha visto eleggere sindaco Marco Piendibene. Come se tutto ciò non bastasse, alle Europee Tidei ha palesemente fatto campagna elettorale per la figlia Marietta, candidata di Italia Viva, nella lista Stati Uniti d’Europa. E il risultato di Santa Marinella, dove Italia Viva -in accoppiata con Stati Uniti d’Europa- ha raggiunto l’8,34%, a fronte del 35,29% di Fratelli d’Italia, non è un viatico incoraggiante per una eventuale ricandidatura di Tidei. Che in ogni caso, più che di quello che dovrebbe legiferare il Parlamento italiano nel 2025 riguardo al terzo mandato, dovrebbe piuttosto preoccuparsi di arrivare al 2025 ancora in carica. Non vorrei turbare il sindaco Tidei, ma evidentemente lui e la sua compagine politica, guardando i risultati elettorali più recenti, non godono piú di grandi consensi tra i Santamarinellesi….se il buongiorno si vede dal mattino difficilmente assisteremo ad un suo terzo mandato da sindaco, a prescindere dai suoi desideri e dai suoi sogni di gloria e da fantomatiche modifiche della vigente legge elettorale! Invece di farsi scrivere un articolo del genere, dovrebbe pensare alla città che volge nel caos più totale e nelle sue complessità. Nel frattempo continueremo, come forza di opposizione ed insieme alle altre forze politiche del centrodestra, a difendere Santa Marinella e Santa Severa dalla sua inconcludente e disastrosa amministrazione!”

Ilaria Fantozzi – Consigliere comunale capogruppo di Fratelli d’Italia a Santa Marinella