Ex Privilege, FIOM: “Royalton-Konig dia inizio ai lavori il più velocemente possibile”

CIVITAVECCHIA – “Esprimiamo soddisfazione per l’attuazione del protocollo di intesa siglato tra l’Autorità Portuale, la Cgil e la Fiom-Cgil, e per il ruolo attivo svolto dall’Autorità nell’ambito di una ricollocazione se pur temporanea in ambito portuale”. Lo dichiara in una nota stampa la FIOM CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo con riferimento al gruppo dei lavoratori “ex Privilege”, i cui ammortizzatori sociali sono ormai finiti, impiegato grazie al citato Protocollo in attività lavorative all’interno del Porto di Civitavecchia per alcune opere necessarie di bonifica e pulizia di un’ampia area portuale.

“Uno spiraglio di normalità, nella consapevolezza che le vicissitudini per gli ex lavoratori di quel cantiere non sono ancora finite – commentano dalla FIOM – Per questo motivo auspichiamo, con fiducia nell’Autorità Portuale e nel Sindaco di Civitavecchia, il proseguimento delle medesime attività laddove ce ne fosse bisogno, per poter contare in una continuità lavorativa in attesa del riavvio del cantiere navale. Allo stesso modo auspichiamo che la Royalton-Konig dia inizio ai lavori il più velocemente possibile, per chiudere così una pagina bruttissima per la nostra città e per restituire giustizia (e lavoro) agli ex lavoratori di quel cantiere, dopo le note vicende in seguito alle quali hanno pagato e stanno pagando un conto salatissimo pur non avendo colpe”.