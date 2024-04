D’Antò esprime gratitudine per la Radioterapia: “Un risultato che cambierà il volto della sanità locale”

CIVITAVECCHIA – “Unanime è il plauso che accoglie con gioia un traguardo destinato a risolvere una cruciale problematica sanitaria nel nostro territorio. Questa sfida, affrontata con determinazione dalla nostra comunità, ha trovato un valido supporto nel costante impegno dei volontari dell’ADAMO, i quali, con grande sacrificio, hanno sempre risposto prontamente alle esigenze dei cittadini. Questo successo è il frutto di un impegno collettivo che ha coinvolto numerose persone, ma desidero esprimere un sentito ringraziamento in particolare all’ex Consigliere Regionale Gino De Paolis.

Fin dal 2014, quando abbiamo assunto la carica di amministrazione cittadina, De Paolis ha instancabilmente lottato per portare questa importante struttura sanitaria nel nostro territorio, perseverando con dedizione fino all’ultimo giorno del suo mandato. Anche se non appartenente alla mia stessa fazione politica, è doveroso riconoscere l’instancabile impegno di chi è stato il vero motore di questo risultato cruciale per la nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e un sentito ringraziamento a Gino De Paolis”

Enzo D’Anto – Movimento 5 Stelle