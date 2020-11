CSP, Boschini: “Da Forza Italia contributo determinante”

CIVITAVECCHIA – “Il gruppo consiliare di Forza Italia esprime soddisfazione per il voto di ieri in Consiglio comunale. Siamo stati determinanti in queste ultime settimane: abbiamo condotto una battaglia affinché l’emendamento di Daniele Perello passasse e siamo riusciti così a garantire dei paletti contestualmente al conferimento dei beni. Siamo stati tacciati di non voler votare il piano, ora è chiaro però che il nostro intendimento era quello di tutelare la situazione nel suo complesso. Bene quindi l’azione dei consiglieri di Forza Italia, bene la conduzione di una difficile seduta da parte di Emanuela Mari e bene l’emendamento di Perello, con il contributo che anche Frascarelli ha dato. Ma grazie a tutta la maggioranza, con in testa il sindaco Tedesco, e a Massimiliano Grasso che in questo anno ha preparato una delibera molto complessa. Il risultato di 15 voti favorevoli premia evidentemente i contributi di tutta la nostra coalizione”. Lo dichiara in una nota Massimo Boschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.