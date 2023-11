Conferenza programmatica “Progettiamo il futuro di Santa Marinella e Santa Severa”

SANTA MARINELLA – “Progettiamo il futuro di Santa Marinella e Santa Severa”. E’ questo il titolo della conferenza programmatica, prevista per domani pomeriggio nella Sala conferenze di Oasi Tabor. Un incontro riservato, organizzato già qualche settimana fa dal sindaco Avv. Pietro Tidei, per fare il punto sull’opera dell’Amministrazione Comunale. Un tavolo di lavoro che ha per oggetto il piano attuativo del programma di governo dei prossimi cinque anni. Chiamati a raccolta, oltre ad assessori e consiglieri di maggioranza, anche i delegati e i sostenitori che sono impegnati, fin dalle scorse elezioni amministrative, nell’offrire supporto alla realizzazione del programma.

“Ho voluto riunire tutti in questa conferenza di servizi per fare il punto, a pochi mesi delle elezioni, sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle difficoltà e gli eventuali rallentamenti riscontarti. Nella scorsa amministrazione molte opere sono state realizzate, ma ora è il momento di portare a termine quelle in corso e realizzare nuovi progetti, capaci di rilanciare l’economia locale e promuovere l’occupazione giovanile. Durante la conferenza affronteremo punto per punto, progetto per progetto con il contributo di assessori, consiglieri e delegati. E’ importante che tutti si sentano parte del programma dei prossimi cinque anni e ci si rimbocchi le maniche per realizzarlo”, dichiara il Sindaco.

Si parlerà quindi degli interventi previsti nell’ambito del lavori pubblici, settore trainante e grande protagonista dei fondi del PNRR e europei. L’ assessore Andrea Amanati relazionerà sullo stato dei cantieri e sui progetti previsti: Palazzetto sportivo, Piscina di via delle Colonie, consolidamento idrogeologico, illuminazione stradale, PUA e molto altro.

Per lo sviluppo e le attività produttive interverrà il consigliere delegato Emanuele Minghella, sottolineando l’importanza di creare una zona per le attività produttive. Completamento degli alloggi popolari, finanziamento di altri 47 appartamenti, incrementi di fondi per aiuti alle famiglie sono obiettivi di lavoro per l’assessore alle politiche sociali, Pierluigi D’Emilio. Il tema della cultura verrà affrontato dall’assessore Gino Vinaccia, che parlerà del progetto di realizzazione del cinema arena presso il parco del palazzo comunale e delle varie iniziative in programma. Il Parco delle Scienze di Torre Chiaruccia e CastrumNovum sono fiori all’occhiello del programma dei prossimi cinque anni. Le politiche giovanile saranno altro punto di focus della conferenza, così come lo sport e il turismo, per cui dovrà nascere l’elaborazione di un piano di sviluppo per valorizzare il territorio e le risorse della città

Arredo urbano e verde pubblico sono altri tasselli fondamentali del piano attuativo e l’assessore Elisa Mei farà il punto sul progetto dedicato alla manutenzione e sulla ristrutturazione dell’arredo esistente e sulla necessità di acquisire nuovo arredo per la città. Fondamentale l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche come previsto dal PEBA, seguito dall’assessore all’urbanistica e vice sindaco Roberta Gaetani. La città cardio protetta è un altro obiettivo dell’Amministrazione Comunale, così come la mensa sociale di via della Libertà. Si farà il punto sullo stato di intervento da parte di ASL per la Casa di comunità e l’Ospedale di Prossimità.

“Un programma denso di progetti e obiettivi, aperto a nuove proposte, che insieme ai cittadini vogliamo realizzare per il bene della comunità. Al lavoro quindi con convinzione e spirito di squadra”, conclude il Sindaco Tidei.