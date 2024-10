Comitato cittadino contro il DDL Sicurezza: “No al ddl sicurezza! Assemblea pubblica 25 ottobre ore 17.30 Teatro Traiano”

CIVITAVECCHIA – Dal comitato cittadino contro il DDL Sicurezza riceviamo e pubblichiamo

NO AL DDL SICUREZZA! che introduce 20 nuovi reati e ulteriori aggravanti Un attacco senza precedenti alla libertà collettiva e individuale Tra questi reati diventano illegali anche occupazioni di case sfitte e per chi solidarizza con i residenti fino a 7 anni blocchi stradali e ferroviari fino a 2 anni di carcere proteste in carcere e CPR fino a 20 anni PER DIFENDERE LA LIBERTÀ E IL DIRITTO DI MANIFESTARE IL DISSENSO Contro la criminalizzazione delle lotte sociali, sindacali e ambientali A sostegno di chi è senza fissa dimora e dei migranti PARTECIPIAMO ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA VENERDI 25 OTTOBRE ORE 17.30 DAVANTI AL TEATRO TRAIANO – CIVITAVECCHIA