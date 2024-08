Coalizione Futuro: “Tidei minaccia la città, o Mencarelli rimane al suo posto o perderemo 29 milioni di finanziamento”

SANTA MARINELLA – Dal gruppo Coalizione Futuro di Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“Nel corso del Consiglio Straordinario del 5 agosto scorso, quando si è discusso il caso Mencarelli, il Sindaco Tidei ha detto forte e chiaro che non ha nessuna intenzione di revocare il suo decreto di proroga delle funzioni dell’architetto, nemmeno perdendo al TAR o al Consiglio di Stato, se qualcuno dovesse fare ricorso e vincerlo.

Quella del Sindaco è politicamente una grossa assunzione di responsabilità perché si pone contro il parere del Prefetto e mette a rischio l’intera cittadinanza.

Il Sindaco non sente ragioni ed insiste su una presunta indispensabilità del professionista, che lui stesso ha contribuito a creare non provvedendo in tempo alla sua sostituzione o all’istruzione del personale interno all’Ufficio. (Sempre che corrisponda a verità il fatto che l’Ufficio è completamente a digiuno riguardo all’esecuzione dei progetti di PNRR? Di Giustino, vincitore di concorso, interno e già collaboratore di Mencarelli proprio a proposito dei piani di PNRR è davvero inadatto, come vuol far credere il Sindaco)?

La funzione di Mencarelli al Comune è un cumulo di irregolarità da far destare più di una preoccupazione e qualche dubbio sul duo storico Tidei/Mencarelli.

In primo luogo, come sostenuto dal Prefetto Giannini, la proroga del suo mandato al 2026 non è legittima. Inoltre, per quanto riguarda la funzione di esperto di PNRR, le norme specifiche prevedono che, in assenza di figure interne, l’incarico per la gestione del PNRR può essere dato ad un esterno, previa selezione e secondo un bando di reclutamento, che non ci sono state (L. 113/21, art. 1, comma 2 e 4). Il professionista interessato si sarebbe dovuto registrare ad apposito portale di reclutamento presso la Funzione pubblica (L.113/21, art. 1, c. 5). L’incarico andava conferito per ogni singolo appalto dopo verifica della corretta esecuzione, cosa che non si è verificata.

L’arch. Mencarelli non gestisce solo i progetti PNRR, ma, in quanto responsabile del settore V – Lavori Pubblici, si è occupato e si occupa anche di numerosi altri appalti quasi tutti controversi: a) del cimitero; b) della passeggiata; c) dei fossi; d) della nomina di Rotondi come responsabile Gesam e) della limonaia realizzata con fondi regionali; f) della rampa di via Giuliani realizzata e sospesa per violazione di vincoli per fare un favore ai gestori delle spiagge limitrofe e con una rotazione delle imprese a cui viene dato l’appalto assai limitato.

Di cosa altro abbiamo bisogno per ripristinare la normalità a Santa Marinella?”