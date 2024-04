Civitavecchia, Silvestroni (FdI): Grasso è il candidato Sindaco

CIVITAVECCHIA – “Il nostro candidato Sindaco di Civitavecchia è Massimiliano Grasso. Una scelta giusta, condivisa e fortemente sostenuta da FDI, perché rappresenta pienamente la nostra idea di fare politica e soprattutto di cosa vogliamo per Civitavecchia e di cosa i cittadini di questa bellissima città si aspettano. La scelta di Massimiliano Grasso, è stata la sintesi di un lavoro responsabile e maturo dei nostri dirigenti, di orgoglio della nostra storia politica e di rispetto per il nostro elettorato. Massimiliano è espressione di serietà, di continuità politica, di consapevolezza di cosa voglia dire saper amministrare e saperlo fare bene, con una progettualità che parli di futuro, di crescita, di rilancio del territorio. Continuiamo a lavorare per il bene di tutti i cittadini, con idee e programmi concreti, per rafforzare il forte valore identitario che è proprio di Civitavecchia, che deve continuare ad essere centro turistico, commerciale, attrattivo che sia da traino per tutta la provincia di Roma”.

Così Marco Silvestroni senatore e presidente della federazione provinciale di Fdi di Roma annunciando la candidatura di Grasso a Sindaco di Civitavecchia.

“Ringrazio il Sen. Marco Silvestroni e tutto il partito per la fiducia accordatami – dice Massimiliano Grasso- avrò l’onore e l’onere di guidare una coalizione, che ci auguriamo possa essere ancora più ampia di quella che sta partendo oggi, per continuare un percorso di governo di centrodestra ancora più ambizioso. Il futuro che aspetta questa città rende indispensabile un esecutivo cittadino forte e coeso per lo sviluppo che vogliamo offrire ai nostri concittadini. Per fare questo – conclude Grasso – la filiera istituzionale con il presidente della Regione, espressione di Fratelli d’Italia, e con il governo nazionale, guidato autorevolmente dalla nostra leader Giorgia Meloni, sarà la spinta propulsiva fondamentale per realizzare i grandi progetti che vogliamo attuare a Civitavecchia”.