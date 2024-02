Civitavecchia. Il centro sinistra annuncia la coalizione per le prossime elezioni

CIVITAVECCHIA – “In un clima sereno e improntato alla costante ricerca delle ragioni che uniscono, il 12 febbraio 2024 si sono incontrate le delegazioni del Partito Democratico, di Italia Viva, di Demos, Alleanza Verdi Sinistra, e della Lista Unione Civica.

Il dato di partenza della riflessione è stato il giudizio, da tutti condiviso, sulla attuale Amministrazione di centro destra che si caratterizza per inefficienza, approssimazione ed incapacità ad affrontare e risolvere i problemi della città, con l’aggravante di una costante interna conflittualità che ha portato a continui rimpasti che non hanno certo giovato alla necessaria continuità amministrativa.

Il trasformismo politico è inoltre diventato sistema ed ha seriamente contribuito ad allontanare i cittadini dalla partecipazione.

Bisogna cambiare strada, questo l’imperativo categorico, sottolineato dalle delegazioni nel corso dell’incontro.

Si guarda con preoccupazione a quanto avviene a destra. Le loro divisioni, i rancori personali che trapelano, la confusione, la incapacità di decidere in autonomia sino al punto di delegare le scelte ai “palazzi romani”; questo è il capitale che si ripropongono di portare al governo della città. In sostanza, una riedizione in peggio di quanto già si è vissuto e che i cittadini, nei prossimi anni, dovranno pagare in prima persona. Le tasse comunali aumenteranno e in assenza di progetti chiari, realizzabili e condivisi, vi è il serio rischio che aumentino anche i livelli di disoccupazione. Ogni settore produttivo e sociale ha sofferto, a causa della più totale assenza di una prospettiva, gli effetti pesanti di una cattiva amministrazione pubblica

Bisogna dare vita a un nuovo governo cittadino che guardi ai problemi reali della popolazione e che abbia un progetto condiviso, capace di rispondere alle nuove esigenze collettive e alle prospettive che si stanno aprendo per il nostro territorio.

Un progetto che sappia interpretare i bisogni reali e che riesca ad unire in uno sforzo comune la collettività nelle sue varie e diverse articolazioni ed espressioni, recuperando quel senso della comunità che si è andato perdendo negli anni e che resta un patrimonio insostituibile per ogni progresso.

Progetto e competenze da mettere in campo, insieme alla passione politica e alla correttezza amministrativa, saranno il centro di una riflessione che proseguirà nei prossimi giorni per dare alla città il governo di cui ha bisogno”

Partito Democratico

Italia Viva

Alleanza Verdi Sinistra

Demos

Unione Civica