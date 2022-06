Bike sharing, pubblicato il bando di concessione

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale comunica l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso Pubblico inerente l’Affidamento in concessione del sistema di bike sharing a flusso libero (free floating) nel Comune di Civitavecchia. Il bando e la relativa documentazione di gara sono disponibili al link: https://cuccastellidellasapienza.tuttogare.it/gare/id58350-dettaglio

La selezione dell’operatore affidatario avverrà mediante procedura di gara telematica “aperta” con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione della sola componente qualitativa (miglior rapporto qualità/prezzo). Le offerte andranno presentate entro le ore 12:00 del 29/06/2022.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Centrale Unica di Committenza “Consorzio I castelli della Sapienza” esclusivamente tramite portale https://cuccastellidellasapienza.tuttogare.it/ almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte, quindi entro le ore 12:00 del 19/06/2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e verranno fornite esclusivamente tramite il portale. Pertanto sarà cura dei partecipanti consultare regolarmente il sito per gli aggiornamenti.

La seduta pubblica avrà luogo il 30 giugno 2022 alle ore 15:00 sulla piattaforma di e-procurement.