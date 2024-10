Ater, Fasoli: “Se l’amministrazione comunale è intenzionata a risolvere i problemi è tempo di proposte e non proclami vuoti”

CIVITAVECCHIA – “Apprendiamo dalla stampa delle difficoltà del sindaco Marco Piendibene nel comunicare con questo ente visto che, ad oggi, non sono a noi giunte comunicazioni ufficiali per un incontro o convocazioni per tavoli di confronto, come anzi auspicato.

Ricordiamo al Sindaco che la campagna elettorale è terminata e che se questa amministrazione comunale è davvero intenzionata a risolvere i problemi è tempo di proposte fattive e non di proclami vuoti.

Per quanto riguarda la situazione di via XVI Settembre ricordiamo che è stata ereditata ed è frutto della passata amministrazione dell’ente, scelta dalla vecchia giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti del Partito democratico che ci risulta essere lo stesso del Sindaco, e che il progetto di demolizione e ricostruzione è legato a fondi PNC che, in sostanza, non hanno permesso cambiamenti in corso d’opera.

Sulla questione degli inquilini di viale Baccelli, invece, già da domani partiranno i primi

trasferimenti delle famiglie coinvolte e i lavori stanno andando avanti senza alcuna problematica e nel pieno rispetto delle tempistiche PNRR ormai note. Anzi, ci chiediamo come mai i passati progetti in cui venivano tolti anche gli ascensori siano passati inosservati.

Invitiamo l’amministrazione comunale a collaborare seriamente, senza polemiche sterili, e a

proporre soluzioni concrete, ricordando che fin dall’inizio del mio mandato ho agito nell’interesse dei cittadini di Civitavecchia e del suo comprensorio cercando di riportare alla vita un ente lasciato in stato comatoso da chi mi ha preceduto. Ora è il momento di agire, governando la città come promesso durante la campagna elettorale e non di continuare a fare opposizione, soprattutto a chi persegue lo stesso obiettivo ovvero il benessere dei cittadini. La nostra porta rimane aperta”

Massimiliano Fasoli,

Commissario straordinario Ater comprensoriale di Civitavecchia