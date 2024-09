Alleanza Verdi Sinistra organizza la sua prima festa cittadina

CIVITAVECCHIA -Da AVS Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Libera! Alleanza Verdi Sinistra di Civitavecchia organizza la sua prima festa cittadina, una formazione politica cittadina nata da poco tempo, passata per una appassionante campagna elettorale, ora alle prese con l’amministrazione della città.

Libera! è ambiente, corpo, lavoro, reddito, diritti, migrazioni. Libera! è la città è il luogo delle radici. E noi sappiamo che la radicalità delle crisi ambientali e sociali richiede risposte nette e altrettanto radicali.

Un festival della ricerca e del pensiero, ovviamente, una festa politica.

Sarà un momento di contaminazione, riflessione e divertimento.

Vogliamo proporre diversi punti di vista sui principali temi e gli interrogativi più urgenti della politica cittadina, italiana e mondiale. Questa prima edizione ha al centro la riflessione sull’importanza della necessità di rispondere alle sfide più urgenti che abbiamo da affrontare e che rischiano di tramutarsi in una pericolosa crisi democratica.

Giustizia ambientale e giustizia sociale le parole d’ordine per iniziare questa riflessione.

Vi aspettiamo venerdì sabato e domenica al Parco della Resistenza a Civitavecchia”