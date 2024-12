Università Agraria Civitavecchia, AVS: ” Parola ai soci”

CIVITAVECCHIA – “Con i provvedimenti del 5 e del 22 novembre emanati dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia, i soci dell’Agraria avranno finalmente la possibilità di riunirsi in assemblea e di votare un cambiamento atteso da ben cinque lunghi anni.

Mai come oggi, la partecipazione e il voto degli associati assumono un’importanza cruciale per ristabilire legalità, trasparenza e inclusione, valori fondamentali per la collettività cittadina.

Votare per sciogliere l’attuale Consiglio di Amministrazione significa mettere fine a una gestione caratterizzata da numerose criticità, tra cui:

• La mancata apertura delle iscrizioni da oltre cinque anni;

• La mancata assegnazione dei terreni, nonostante fosse un punto centrale del programma elettorale;

• L’esclusione arbitraria di decine di soci non graditi all’attuale amministrazione;

• Il deterioramento del territorio;

• L’ostinato rifiuto di indire nuove elezioni;

• Una gestione degli usi civici quantomeno discutibile.

Per tutte queste ragioni, invitiamo tutti i soci a non perdere questa occasione storica per riprendere in mano la sovranità associativa. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 dicembre alle ore 15:00 presso l’aula Pucci del Comune.

Partecipare e votare è un atto fondamentale per riportare i soci al centro di ogni decisione e progetto futuro”

AVS Civitavecchia