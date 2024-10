Alessi: “Vicinanza a lavoratori portuali, incontro con ooss il 29 ottobre”

CIVITAVECCHIA – L’Assessore al Lavoro del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi, esprime “vicinanza ai lavoratori dell’ambito portuale che stanno attraversando un momento di grande incertezza a causa delle notizie preoccupanti di imminenti licenziamenti che coinvolgeranno 26 posti di lavoro”, una prospettiva che genera apprensione sia tra i dipendenti dell’azienda sia all’interno dell’amministrazione, consapevole delle ricadute sociali che una tale eventualità potrebbe comportare per la nostra comunità.

“Come amministrazione, vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori coinvolti”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

L’assessore Alessi ha inoltre annunciato che il 29 ottobre, in mattinata presso il Comune, convocherà le organizzazioni sindacali del settore per un incontro. Questa sarà un’occasione per ascoltare le loro istanze e ragionare con loro.