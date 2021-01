Kamala Harris: aborto , tornano i diritti negati

Un tweet del Vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, poche parole, per segnare una svolta a favore delle donne americane e dei loro diritti negati dalla precedente amministrazione Trump. ” In occasione del 48° anniversario della sentenza Roe v. Wade, – scrive Kamala Harris- ci impegniamo a garantire che tutti abbiano accesso alle cure – inclusa l’assistenza per la salute riproduttiva – indipendentemente dal reddito, razza, codice postale, stato dell’assicurazione sanitaria o stato di immigrazione“. Al tweet è allegata una dichiarazione congiunta del Presidente Joe Biden e della Vicepresidente Harris nella quale si legge ” Negli ultimi quattro anni, la salute riproduttiva, compreso il diritto di scelta, ha ricevuto un attacco implacabile ed estremo. L’amministrazione Biden-Harris si impegna a codificare la sentenza Roe v. Wade e nomina giudici che rispettino precedenti fondamentali come Roe”

Il caso Roe v. Wade portò alla pronuncia, da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti nel Gennaio 1973, di una importantissima sentenza: il diritto della donna di abortire per libera scelta. L’amministrazione Biden-Harris sosterrà l’aborto con una legge federale codificando la sentenza Roe.