Potere al Popolo: “Abbiamo difeso i volontari e siamo stati segnalati in procura”

“Sulla stampa ravennate di giovedì 13 luglio apprendiamo la notizia che due nostri Compagni ( Marta Collot e Gianfranco Santini, referenti rispettivamente nazionale e di Pap Ravenna ) sono stati segnalati in procura da parte della Digos per la manifestazione/presidio andata in scena in piazza del Popolo a Ravenna il 28 maggio scorso che chiedeva spiegazioni al Prefetto Castrese De Rosa ( appoggiato dai Sindaci locali) riguardo la richiesta dell’allontanamento dei volontari accorsi ad aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione.

Ci teniamo a far notare che in quel presidio, quella domenica pomeriggio, erano presenti tutt* volontar* (provenienti da tutta Italia) che venivano dal lavoro di aiuto e solidarietà popolare appena svolto a Faenza e in altre zone della Romagna.

Allora nessuno si degnò di dare risposte non tanto a noi ma quanto alle popolazioni che avevano quasi sempre solo quest* ragazz* come aiuto.

Ora arriva solo questo atto di cui abbiamo letto notizia.

Cosa non vi è piaciuto?

– che la nostra voce difforme abbia osato criticare chi voleva gestire la situazione senza intralci di volontari che sopperissero alla latitanza delle istituzioni?

– che denunciassimo il disastro ecologico che è stato creato e che ha portato a quella alluvione. Un disastro fatto di cementificazione selvaggia, non gestione del territorio e nessuna voglia di arrivare a una vera transizione ecologica superando il consumo del fossile?

– che chiedessimo perchè in piena emergenza in Romagna migliaia di forze e mezzi partecipassero a una esercitazione Nato in Sardegna invece di essere dispiegate sul territorio in aiuto?

Ma forse quello che da fastidio maggiormente è che nelle nostre analisi e proposte ne abbiamo per tutti egualmente responsabili per noi, dal governo nazionale al governatore Bonaccini per arrivare ai Sindaci come il ravennate De Pascale ( vero pasdaran del cemento e dell’Oil & Gas)

Non sarà questo avvertimento a fermarci, noi continueremo per la nostra strada senza paura”

Potere al Popolo Emilia Romagna

Potere al Popolo Ravenna