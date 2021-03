Enrico Letta si candida a guidare il Partito Democratico

Enrico Letta scioglie la riserva e annuncia, con un video su Twitter, la sua candidatura alla guida del Partito Democratico. ” Il partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e per passione per i valori democratici” sono le parole di Letta , che non manca di ringraziare Nicola Zingaretti a cui è legato da ” profonda amicizia e grande sintonia”. Enrico Letta sarà designato ufficialmente durante l’assemblea del partito che si terrà domenica. Molti i ringraziamenti per l’impegno preso da parte di esponenti politici come Graziano Del Rio, Laura Boldrini e Stefano Bonaccini.