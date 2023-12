PD: ” La carenza di personale sanitario ha raggiunto livelli insostenibili”

CIVITAVECCHIA – Dal gruppo consiliare del Partito Democratico:

“In occasione dello sciopero dei medici contro la manovra del governo Meloni che introduce la svendita della sanità pubblica, vogliamo riaffermare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari. Medici ed infermieri che, dopo le celebrazioni e le pacche sulle spalle ricevute durante il periodo della pandemia, sono tornati a fare i conti con una realtà di turni massacranti e retribuzioni inadeguate.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, a tale proposito, esprime soddisfazione per l’approvazione unanime della mozione inerente alla grave carenza di personale sanitario presso la ASL Roma4, avvenuta nella seduta del 27 novembre.

La mozione, frutto di una profonda analisi della situazione, sottolinea che la carenza di personale sanitario ha raggiunto livelli insostenibili, con gravi ripercussioni sull’erogazione dei servizi sia in ambito territoriale che ospedaliero. L’allungamento delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali e di maggiore intensità assistenziale ospedaliera minaccia la possibilità di una tempestiva diagnosi in pazienti sintomatici, vanificando ogni progetto di prevenzione.

Inoltre, è stato riconosciuto da tutto il Consiglio che la carenza di personale impatta negativamente sul settore dell’emergenza-urgenza, compromettendo il Pronto Soccorso e costringendo al ricorso a personale non idoneo e al mancato utilizzo dei posti letto di medicina d’urgenza. La non attivazione di ulteriori posti letto di Terapia Intensiva e la sofferenza di numerosi reparti ospedalieri aggravano ulteriormente la situazione.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico evidenzia che la carenza di personale sta generando un eccessivo carico di lavoro sul personale medico ed infermieristico, costretto a turni insostenibili per garantire un’adeguata assistenza ai pazienti.

Ritenendo insufficienti le assunzioni autorizzate dalla Regione Lazio a fronte del fabbisogno presentato dalla ASL, con la nostra mozione abbiamo impegnato il Sindaco, anche in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci della ASL Roma4, a chiedere al Presidente della Regione Lazio un’autorizzazione tempestiva per l’assunzione del personale sanitario richiesto dall’Azienda. Tale passo è cruciale per garantire un’adeguata assistenza sanitaria ai cittadini del nostro comprensorio, ribadendo che la tutela della salute è un diritto inalienabile di tutti”