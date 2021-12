Stretta Imu prime case, esente solo una per famiglia

E’ arrivata la stretta anche sull’ Imu per le prime case, l’esenzione sarà applicabile solo su un immobile a famiglia anche nel caso di residenza e di immobili in comuni diversi. La stretta è stata stabilita con un emendamento al Dl fisco approvato nelle commissioni Finanza e Lavoro al Senato. Contrariamente a quanto previsto fino ad ora i due coniugi non potranno più scegliere di risiedere in due case in comuni differenti e non pagare l’Imu avvalendosi dell’esenzione.