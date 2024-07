Tutto esaurito anche per lo spettacolo “Neapolis” di Gino Saladini ed Anthony Caruana venerdì 19 sabato 20 presso le Terme Taurine

Ancora un successo per la rassegna “Dal Mito alla Storia” che ha registrato il tutto esaurito anche per lo spettacolo “Neapolis” di Gino Saladini ed Anthony Caruana, andato in scena venerdì 19 sabato 20 presso le Terme Taurine.

Organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia la rassegna, giunta al quinto anno consecutivo, ha il sostegno economico di Enel Italia S.p.A., della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della BCC Roma sede di Civitavecchia e della Soc. Terme dei Papi.

“Neapolis” è stato un racconto assolutamente originale e ricco di emozioni dedicato alla città partenopea e ai suoi grandi personaggi. Gli autori e tutti gli artisti sul palco hanno saputo far emergere la vera anima di Napoli, valorizzandone la vivacità culturale e artistica. Come voce narrante Gino Saladini ha saputo condurci per mano in ogni vicolo, ogni strada, ogni palazzo con le loro storie, le leggende e gli aneddoti, compresi i lati oscuri, incantando e coinvolgendo il pubblico presente alle due serate.

Sul palco applauditissimi Gino Saladini ed Anthony Caruana autori dei testi e delle musiche originali, gli attori Luigi Florio ed Elisa Tassi e i piccoli Leonardo Papa e Eugenio Chiantera, Alessandro Orfini e Anna Mele. Per la parte musicale Marco Manovelli, Irene Gargiulli, Jerry Caruana e Alessia Tassi, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi, Angelo Capuzzimato, Emiliano Manna e I Manifesto. Molto apprezzate anche le coreografie di Desiree Benevieri insieme alla piccola Siria Speroni.

A concludere la programmazione della rassegna lo spettacolo “Perdersi Milano” di Francesco Angeloni e Chiara Barbera con l’aiuto regia di Antonio Biso.

Con un genere totalmente diverso, il prossimo spettacolo sarà una raffigurazione delle forze che muovono le sorti dell’uomo nel racconto della nascita del capoluogo Meneghino attraverso una storia d’amore comune ad ognuno di noi; un amore forte e puro in cui aspettative, responsabilità e sogni svolgeranno un ruolo decisivo.

Protagoniste in scena Chiara Barbera ed Eleonora Piermarocchi della Compagnia Avanzi di Scena e gli attori della Pro Loco. Con le coreografie di Veronica Ligori e i costumi della Pro Loco realizzati dalla costumista Elisabetta Ciciani.

Appuntamento a venerdì 26 e sabato 27 alle 21.00.

Ancora posti disponibili con prenotazione obbligatoria al 351.3440202 tramite WhatsApp.

F.to Il Presidente Maria Cristina Ciaffi