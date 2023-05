Successo di “Itinerari” in favore della Cri

CIVITAVECCHIA – Soddisfazione per un altro colpo messo a segno a favore del sociale, grazie al talento e alla vivacità del tessuto culturale cittadino. Un Teatro Traiano gremito ha fatto da cornice alla ventunesima edizione di Itinerari, rassegna ormai collaudatissima, organizzata da Il Mosaico per la direzione artistica di Giulio Castello.

Lo spettacolo condotto da Nicoletta Scirè ed a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia ha avuto come ospiti il noto cabarettista Gianfranco Butinar, il maestro di chitarre Giandomenico Anellino e l’interprete di Renato Zero vincitore di “Tali e Quali show 2022” Rai Uno Daniele Si Nasce.

Il mix di tre bravissimi artisti che si sono alternati ed esibiti (anche insieme) è stato apprezzato dal pubblico presente con numerosi applausi a scena aperta.

Giulio Castello ha voluto ricordare con emozione Viviana Serra, che ha calcato spesso il palco del Traiano, ricevendo la sensibilità degli spettatori ed amici in platea.

Erano presenti l’Assessore alla Cultura Simona Galizia che ha portato i saluti dell’Amministrazione e del Sindaco Ernesto Tedesco e l’Assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli; gradita anche la presenza del Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco.

Due ore di arte e divertimento che hanno fatto trascorrere una piacevole serata.