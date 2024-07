D’Antò: “Pulizia Straordinaria e Nuove Misure per la Raccolta dei Rifiuti al Mercato”

CIVITAVECCHIA – L’Assessore allo Sviluppo Enzo D’Antò annuncia importanti misure per migliorare la pulizia e la gestione dei rifiuti nel mercato cittadino, a seguito di una riunione congiunta con l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini, il personale dell’ufficio ambiente e il personale di CSP (Civitavecchia Servizi Pubblici).

“A margine di una riunione operativa molto proficua sono lieto di annunciare che a partire da lunedì 5 agosto, oltre alla consueta pulizia quotidiana del mercato, verrà effettuata una pulizia e disinfettazione straordinaria ogni lunedì. Questo intervento mirato è stato pensato per migliorare ulteriormente le condizioni igieniche in un’area così delicata e frequentata di Civitavecchia, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza e caldo.

Inoltre, da lunedì 29 luglio, oltre alla raccolta dei rifiuti mattutina e a quella già effettuata alla chiusura del mercato, sarà operativo un ulteriore mezzo per la raccolta rifiuti. Questo mezzo stazionerà in via Doria dalle 11:00 alle 12:00, al fine di evitare che cassette e rifiuti permangano troppo a lungo sulla strada, contribuendo così a mantenere il mercato e le aree circostanti più pulite e salubri, visto anche il grande caldo che contribuisce al deperimento organico e a tutto ciò che ne consegue.

È fondamentale sottolineare l’importanza di un’azione continuativa di pulizia del mercato. Non si tratta di un intervento temporaneo, ma di un impegno costante per garantire che il mercato non sia mai più abbandonato a sé stesso. La pulizia e il decoro sono prioritari per la nostra amministrazione, in quanto riflettono l’immagine della città e influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e degli operatori.

Queste iniziative richiedono, ovviamente, anche la collaborazione sia dei cittadini che degli operatori del mercato, che sono invitati a rispettare il regolamento vigente. Si invita quindi a non lasciare rifiuti sul manto stradale: i rifiuti dovranno essere portati al mezzo di raccolta in caso di chiusura anticipata; in caso di chiusura ad orario invece dovranno essere lasciati chiusi nei contenitori nello stallo assegnato.

Ringrazio l’Assessore Stefano Giannini, l’Ufficio Ambiente e il personale di CSP per la pronta e preziosa collaborazione. La sinergia tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire una città più pulita e vivibile per tutti.”