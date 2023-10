ROMA – Slow Plants, nuovo progetto firmato Festival del Verde e del Paesaggio, promette di soddisfare non solo gli amanti della natura e dello stile di vita sostenibile ma anche una nuova generazione di agricoltori urbani, coltivatori di davanzali e guerrilla gardeners.

Questo è il luogo ideale per conoscere lo Slow Plants Market, incontrare produttori e coltivatori specializzati e attenti al benessere del Pianeta e di gli tutti esseri viventi. Acquistare piante felici, rispettose della natura e di chi la abita.

A Slow Plants c’è qualcosa per tutti:

lezioni gratuite di giardinaggio per migliorare le tue conoscenze orticole e avvicinarti allo slow gardening

esperienze che stimolano la connessione con la natura come il forest bathing, passeggiate sensoriali e yoga

workshop sulle spezie e di disegno botanico

visite tematiche all’Orto Botanico e alle sue collezioni

un giardiniere a cui chiedere consigli per piccoli e grandi giardini autunnali

laboratori di educazione ambientale, passeggiate, letture e giochi per avventurosi Bambini Botanici

la cucina biologica di 100%Bio

i picnic di Yam

Insomma Slow Plants è un incrocio tra un festival di giardinaggio urbano e un farmer market di sole piante dove le persone si incontrano, riconoscono, ritrovano, acquistano e condividono l’amore per la natura, la passione per il giardino, il bisogno di vivere in modo consapevole, il desiderio di coltivare insieme questo grande giardino che è la Terra.

Info pratiche

– Ingressi: Largo Cristina di Svezia 23A – Passeggiata del Gianicolo

– Biglietto € 10 | on-line in prevendita: € 8

– I bambini fino a 11 anni non pagano

– Tutte le attività di Slow Plants si prenotano agli infopoint dedicati

– Consegna di piante alla macchina o a casa

– I cani non possono entrare

