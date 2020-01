CIVITAVECCHIA – Sabato 18 Gennaio 2020, presso la sede dell’Associazione Artistico-Culturale “Il Conservatorio”, in Via Lesen. 10, Civitavecchia, si terrà la conferenza tenuta dal Dr. Francesco Tomassini, specializzato in riabilitazione neuromotoria, dal titolo “Problematiche per Rachide Cervicale come riconoscerle, curare e prevenire”. L’incontro avrà luogo alle ore 18:30, l’ingresso è gratuito.

